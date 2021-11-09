Eski istihbaratçı Altaylı’ya 23 yıl 4 ay hapis kararı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı olan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou da duruşma salonunda hazır bulundu.

ÖZDAĞ'DAN FETÖ SUÇLAMASI

MAHKEME heyeti, Altaylı'yı, "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 10 yıl, Mehmet Barıner'i "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise beraat etti. İyi Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, eski partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ mensubu olmakla suçlamıştı.