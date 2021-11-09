“Sağlık Bakanlığı’na 40 bin personel alacağız”

DÜN Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Millete Sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin süreceğini vurgularken, 40 bin sağlık çalışanı istihdam edileceği müjdesini de verdi. Başkan Erdoğan, "Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz seviyede. İnşallah daha da aşağı çekeceğiz. Okullardaki yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecek. Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum" dedi.

VATANDAŞA ENERJİ DESTEĞİ

Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının günlük piyasada 1500 Dolar seviyesine kadar çıktığını kaydeden Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna karşılık biz vatandaşımızın konutta tükettiği doğalgazı halen 150 dolardan veriyoruz. Doğalgazı hane halkına yüzde 76 indirimle vererek 50 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Bu yıl elektriği maliyetinin yarısı düzeyde vererek 17 milyar liralık sübvansiyonla, her vatandaşımıza yıllık 1500 TL enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde TRT payı ile enerji fonu kesintilerini almama kararı aldık."

CHP'YE: OMURGASIZLIK ÖRNEĞİ

CHP Grubu'nun tezkereye karşı tutumunu da eleştiren Erdoğan, "Bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir. Meclis'e Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini, yalan ve iftiralarla bezeli nutuklarla savunanların Yozgat'a gidince Kandil'i yakıp yıkmaktan söz etmesi de bir başka omurgasızlık örneğidir. Büyükelçilere verilen tepkiye deste olmayan, daha vahimi Kanal İstanbul'u yabancı elçilere şikayet edecek kadar şuur kaybı yaşayanlara, milletimiz asla emaneti vermez" diye konuştu.

LÜTFÜ TÜRKKAN'A SERT TEPKİ

Neresinden tutsanız rezillik!

İP'Lİ Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etme hadsizliğine de değinen Başkan Erdoğan, "Neresinden tutsanız rezillik, terbiyesizlik, saygısızlık, alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Partinin grup başkan vekilliğinden, genel başkan yardımcılığından ayrılması bir çıkış yolu değildir. Bu kişinin parlamento çatısının altında yeri olmamalı" dedi. Kadın STK'lara da seslenen Başkan Erdoğan, "Siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir kadına küfredilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız? Bir şehidimizin bacısına küfredildiği zaman niçin sokaklara dökülmüyorsunuz?" ifadesini kullandı.

ÖDÜL SAHİPLERİ BELLİ OLDU

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini de açıkladı ve "Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kültür sanat insanlarını şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi. Ödül alan isimler şöyle: ■ Bilim Kültür: Teoman Duralı ■ Müzik: İdil Biret ■ Görsel Sanatlar: Alev Ebuzziya ■ Sinema: Cüneyt Arkın ■ Edebiyat: Gürbüz Azak ■ Kaligrafi: Ethem Çalışkan ■ Sahaflık: İbrahim Manav ■ Vefa Ödülü: Kemal Tahir.