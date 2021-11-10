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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan saat 09.05'te 'Atatürk' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan saat 09.05'te 'Atatürk' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 09.05'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde andı.

Başkan Erdoğan’dan saat 09.05’te ’Atatürk’ paylaşımı
DHA

10.11.2021, 09:32

Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te mesajı yayımlayan Erdoğan, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum" dedi.

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