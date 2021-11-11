Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Fatih Aydın, ana davada da tutulandı

"Çiftlik Bank" soruşturmasında tutuklanan Fatih Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.

FATİH AYDIN'IN İFADESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen ve tutuklanan Çiftlik Bank sanığı Fatih Aydın'ın ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Aydın Çiftlik Bank'ta söz sahibi olmadığını, mağdurların parasının nerede olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilmediğini söyledi.

20 SAYFALIK İFADE VERDİ

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Uruguay'dan teslim alındıktan sonra tutuklanmıştı. Savcılıkta yaklaşık 20 sayfalık ifade verdi. Aydın'a 24 soru soruldu.

En dikkat çekeni ise Çiftlik Bank vurgunundan elde edilen paranın nerede olduğuydu. Ancak Fatih Aydın bilmediğini iddia etti.

Fatih Aydın Çiftlik Bank'ta maaş karşılığı şarküterilere ürün nakliyesi yaptığını, korumalar tarafından Mehmet Aydın'ın masasına dahi oturtulmadığını anlattı.

SADECE 2 ARABA HEDİYE ETTİ

Kardeşiyle ilişkisinin samimi olmadığını da ekledi, Uruguay'da kaldığı süre boyunca kendisine sadece 2 araba hediye ettiğini öne sürdü.

Fatih Aydın bu ifadeler ışığında etkin pişmanlık hükümlerinden "faydalanmak istemediğini" dile getirdi.