Üst düzey PKK’lı Irak’ta nokta atışı vuruldu

MİT ve TSK'nın ortak operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde en üst yönetim kademesi olan merkez komite üyesi 'Emine Erciyes' kod adlı Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Taşpınar, örgüte 1994 yılında katıldıktan sonra terörist elebaşı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim almıştı. Suriye'de çok sayıda eylemin talimatlarını verdiği de öğrenilen Taşpınar, 2019 yılında Gara bölgesine geçmiş ve kadın yapılanmasında yer almıştı.