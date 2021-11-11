  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Üst düzey PKK’lı Irak’ta nokta atışı vuruldu

Üst düzey PKK’lı Irak’ta nokta atışı vuruldu

Örgütün sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar Gara'da etkisiz hale getirildi.

Üst düzey PKK’lı Irak’ta nokta atışı vuruldu

11.11.2021

MİT ve TSK'nın ortak operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde en üst yönetim kademesi olan merkez komite üyesi 'Emine Erciyes' kod adlı Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Taşpınar, örgüte 1994 yılında katıldıktan sonra terörist elebaşı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim almıştı. Suriye'de çok sayıda eylemin talimatlarını verdiği de öğrenilen Taşpınar, 2019 yılında Gara bölgesine geçmiş ve kadın yapılanmasında yer almıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üst düzey PKK’lı Irak’ta nokta atışı vuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.