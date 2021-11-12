Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada toplantıya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
HASAN DOĞAN O ANLARA AİT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Zirvenin ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet mehter takımının çaldığı marşı dinledi. O anları ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan sosyal medya hesabından paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A BİNALİ YILDIRIM VE BAKAN ÇAVUŞOĞLU EŞLİK ETTİ
Hasan Doğan'ın paylaştığı videoda Erdoğan'a Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşlik ettiği görüldü.Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi 8. Zirvesi sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Mehter takımının çaldığı 'Vatan' marşını dinledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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