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Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Mehter takımının çaldığı 'Vatan' marşını dinledi

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulundu. Zirvenin ardından salondan ayrılan Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, mehter takımının çaldığı marşı dinledi.

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Mehter takımının çaldığı ’Vatan’ marşını dinledi

12.11.2021, 22:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada toplantıya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

HASAN DOĞAN O ANLARA AİT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Zirvenin ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet mehter takımının çaldığı marşı dinledi. O anları ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A BİNALİ YILDIRIM VE BAKAN ÇAVUŞOĞLU EŞLİK ETTİ

Hasan Doğan'ın paylaştığı videoda Erdoğan'a Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşlik ettiği görüldü.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi 8. Zirvesi sonrası önemli açıklamalar

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