Son dkaika... İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmıştı.
Dosya, Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderdi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi.
Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.
Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Karma Komisyona gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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