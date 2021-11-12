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Türk Konseyi binası açıldı! Türk dünyası liderleri İstanbul'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türk Konseyi Genel Sekreterlik binası açılışına katıldı. Türk dünyası liderleri de bu açılış için İstanbul'da bulunurken liderler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki programa yoğun ilgi gösterdi. İşte programa dair son dakika bilgileri

12.11.2021, 12:26