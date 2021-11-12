Türkiye’deki 81 şehre Millet Ormanı yapılacak

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yurt genelinde birçok noktada fidan dikim töreni düzenlendi. Bu kapsamda Ankara'da da Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda Başkan Erdoğan'ın katılımıyla tören yapıldı. Başkan Erdoğan'ın tören alanına gelişinde çeşitli meslekleri ve kurumları temsil eden, çocukların da aralarında bulunduğu grup "Ormanlar" şarkısını seslendirdi. Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret için gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar dostluk ağacını dikerek, ağaca can suyu verdi. Türk ve Macar bakanlar ile bazı ülkelerin büyükelçileri ve uluslararası temsilcileri de fidan dikimi gerçekleştirdi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

'GELECEĞE BİR NEFES'

Ülkenin dört bir yanında toprağı fidanlarla buluşturmak için ağaç dikme alanlarına gelen vatandaşlar ile törene katılanlara "Hoş geldiniz" diyen Erdoğan, tüm şehirlerde her yaştan vatandaşın fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurduğunu bildirdi. İklim krizinin gündemde giderek daha çok yer edindiği bir dönemde fidan dikerek "geleceğe bir nefes bırakan" herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bizler 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız. Kültürümüz tüm bitkiler ve hayvanlar dahil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler. Diktiğimiz her fidan, mücadelemizin işaretidir" dedi.

"2022'NİN SONUNA KADAR"

Milli Eğitim Bakanlığının da 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattığını aktaran Erdoğan, kendilerinin de 1000 fidan bağışlayarak katılacakları bu anlamlı kampanyayla öğretmenler adına Türkiye'ye 1 milyon 2 bin fidan daha kazandıracaklarını vurguladı. Fidan dikimi yaptıkları bu alanı da Millet Ormanı haline getirerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getiren Erdoğan, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 81 ilimize 81 Millet Ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasının ardından fidan dikimlerinin yapıldığı 4 noktaya canlı bağlantı yaptı.

"AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

PARİS İklim Anlaşması'nın 5. maddesinin ormanların korunması ve güçlendirilmesini amaçladığına işaret eden Erdoğan, "Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katına ulaşarak 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Biz geldiğimizde 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Küresel Orman Kaynakları raporuna göre Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer aldığının altını çizen Erdoğan, "Dünya orman varlığı sıralamasındaki yerimizi 27. sıraya çıkardık. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır. Milli park sayımızı 32'den 45'e çıkararak milli park alanımızı 907 bin hektara yükselterek ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz" ifadelerini kullandı.