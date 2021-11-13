Assange sevgilisiyle cezaevinde evlenecek

WİKİLEAKS'İN kurucusu Julian Assange'ın, tutuklu bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde sevgilisi Stella Moris ile evlenmesine izin verildi. Twitter'dan açıklama yapan Moris, "Julian ve benim artık Belmarsh Hapishanesi'nde evlenme iznimiz var. Rahatladım ama temel evlenme hakkımıza yapılan yasa dışı müdahaleye son vermek için yasal işlem yapılması gerektiği için yine de kızgınım" ifadesini kullandı.