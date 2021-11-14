Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nde iki tarafı birbirine bağlayan son tabyayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen törenle yerleştirdi. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin en çok nüfusunu barındıran en büyük ticaret hacmine sahip sanayi bölgelerine ulaşan Marmara Otoyol ringinin kritik projeler arasında yer aldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz. Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670'i mühendis 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız. Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecek" dedi.

'İHANET İÇİNDELER'

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye'nin yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz. Ülkemizin bu otoyoldan ve köprüden geçerek seri bir şekilde menzillerine yol alacak araçların işletme ve vakit gelirlerinden elde edecekleri büyük kazancı söylemeye gerek duymuyorum. Böyle bir projeyi lojistik krizlerinin yaşandığı bir önemde hayata geçirmemiz önemlidir. Kanal İstanbul ile devrim niteliğinde bir adımı daha hayata geçireceğiz. Ana muhalefetin özellikle dünyaya seslenerek büyükelçileri toplayarak 'Sakın kanal İstanbul'a girmeyin, girenler paralarını alamazlar' demeleri... Bu ülkeye büyük bir ihanet içindeler. Zaten bunlar iktidar olamayacaklar. İnşası süren hızlı tren yolu hatlarımızı tamamlayarak ülkemize sınıf atlatacağız. Birileri Türkiye söz konusu olduğunda çifte standartta sınır tanımıyor olsa da biz tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz fazla enerji sarf edeceğiz belki biraz canımız sıkılacak ama emin olun hedeflerimize ulaşacağız. Bu köprünün planlanmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, aracı kurumlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim nice böyle dev eserler kazandırmayı nasip etsin diyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

'KÜFRÜ OLGUNLUKLA KARŞILAYANLAR SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELECEK'

BAŞKAN Erdoğan, köprüdeki törenin ardından Biga belediye meydanında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Şehit yakınına küfür etmeyi olgunlukla karşılayanlar sokağa çıkamaz hale gelecek. Şehitlerimize saygısızlığı yapanın dokunulmazlığını kaldırmak üzere fezlekeyi Meclis'e gönderdik. Eğer taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz diye millete savurmaksa o yumrukları millete değil gelin gücünüz yetiyorsa bize sallayın" dedi. Muhalefetin yatırım eleştirileri ve erken seçim çağrılarına da değinen Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün vidalarını sıktık. İnşallah bunların da vidalarını 2023'te Cumhur İttifakı olarak sıkacağız. Sizden bir şey olmaz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız, ona devam edin" diye konuştu.

SAMURAY KILICIYLA ÖLDÜRÜLEN BAŞAK'IN AİLESİNE TELEFON

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) ailesini ziyaret ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Önce baba Avni Cengiz ile konuşan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin" dedi. Acılı anne Beyhan Cengiz'e de başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Rabbim kızımızı cenneti cemaliyle müşerref eylesin. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki varmış. Allah sabrımızı artırsın" dedi. Bakan Gül'ün ziyaretinde daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.