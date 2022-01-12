İtirafçılar konuşuyor ekipler topluyor

BAŞTA ABD olmak üzere yurt dışına kaçan örgüt liderlerinden ümidi kesen FETÖ üyeleri teker teker itirafçı olmaya devam ediyor. Hem itirafçı ifadeleri hem de elde edilen deliller ışığında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

143'Ü GÖZALTINA ALINDI

ÖRGÜTLE irtibatı tespit edilen 185 FETÖ'cünün yakalanması için dün İzmir merkezli 40 ilde operasyonlar yapıldı. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde, 23'ü Deniz Kuvvetleri'ne, 24'ü Kara Kuvvetleri'ne, 39'u Hava Kuvvetleri komutanlıklarına, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheliden 143'ü yakalanarak gözaltına alınırken, diğer örgüt üyelerinin yakalanmasına için çalışmalar devam ediyor.

■ FATİH ŞENDİL