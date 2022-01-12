Soylu: Murat Karayılan canını alacağız bilesin

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Soylu, "Terör örgütünün saflarına katmaya çalıştıkları kişi sayısı gittikçe azalmaktadır. Geçen yıl 53, bu yıl ise 51. Şimdi yeni bir tezgahları var, 500 kişilik liste yaptılar. Yapan Murat Karayılan ve arkadaşları.

Bu listeyi Türkiye'ye kendi yandaşlarına, beraber kirli siyasi yolculuk yaptıklarına ve onları tekrar 2022 yılında dağa kazandırmak için gönderiyorlar. Türkiye eski Türkiye değil, Allah'a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Murat Karayılan canını alacağız bilesin. Sadece senin canını değil, seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların büyük kısmı ise Meclis'te olanlar ve onların destekçileridir" dedi.