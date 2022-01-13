TURKOVAC etkili ve güvenli

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli ve milli korona virüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçları açıklandı. Açıklamayı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver yaptı. Tanrıöver, "TURKOVAC en az, Coronavac (Sinovac) kadar etkin ve güvenilir bir aşıdır. Kovid-19 tanısı olanların neredeyse yarısı semptom bildirmeyen veya semptom bildirse de ciddi bir rahatsızlık yaşamayanlardır. Hastaneye yatan yalnızca 3 hasta oldu. Bunlar da aşının koruyuculuk süresinden önce yakalananlardı" dedi.

Yapılan Faz-3 değerlendirmesi sonuçlarını açıklayan Tanrıöver, "Etkinlik analizini yaptığımız 1008 kişiden 69'unda Kovid-19 vakasını saptadık. Bunların 23 tanesi TURKOVAC kolundaydı. TURKOVAC'ta korona oranı yüzde 4,55 olarak saptandı" dedi. Tanrıöver, TURKOVAC'ın en az Coronavac inaktif aşısı kadar etkili ve güvenilir olduğunu söyledi.

İSPATLANANLA KIYAS

Bilim Kurulu Üyesi Ünal şunları söyledi: Faz-3'te bir kola aşı verirsiniz, diğerine vermezsiniz. Benim elimde etkinliği ispatlanmış bir aşı var. Bunu kullanıyorum zaten. Kendi geliştirdiğin aşının en az bunun kadar güvenli olduğunu gösterirsen aşıya izin veriliyor. Belirlenmiş sınırlar dahilinde, karşılaştığınız aşıya karşı en az onun kadar etkilidiri arıyoruz. En az onun kadar başarılı ise ruhsata gidebilir. Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif aşı olması nedeniyle Coronavac'tır. Bu aşı ile karşılaştırılmasına karar verildi. Bir tarafta Coronavac değerleri var, diğer tarafta TURKOVAC değerleri var. Coronavac'ın geliştirildiği dönem virüsün ana olduğu haldi. TURKOVAC döneminde ise delta gibi birçok varyant vardı.

Coronavac döneminde aşı yok durumu vardı. TURKOVAC döneminde ise birçok aşı imkanı vardı. TURKOVAC'ta takip süremiz 108 gündür. Daha yakından ve uzun süre incelenmiştir. TURKOVAC ile ilgili bütün data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Oradaki arkadaşlar inceledikten sonra acil kullanım onayına izin verdiler.

KARALAMANIN NEDENİ SİYASİ

TURKOVAC ile birlikte ise Türkiye, dünyada korona aşısı üretebilme başarısı gösteren 9 ülkeden biri oldu. İlk çalışmaları 2020 yılının Kasım ayında başlatılan yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı Türkiye'de başladı. Vatandaşın büyük ilgi gösterdiği yerli aşının yeni varyant Omicron'a karşı da gösterdiği koruma başarısı Alman medyası tarafından karalama kampanyası başlatılmasının fitilini ateşledi.

Tek aşı üreticisi Türkler tarafından kurulan bir şirket olan BioNTech dışında aşısı olmayan Alman basını, TURKOVAC aşısını karalamaya çalıştı. Yerli aşımızla ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilmesine ve onaylanmasına rağmen, siyasi amaçlarla karalama operasyonları başlatan Almanya'da Tagesschau gazetesi aşısının etkisi hakkında şüpheler olduğunu yazdı. Gazetede yer alan haberde daha önce adı terörle anılan Türk Tabipleri Birliği referans olarak alınarak "TURKOVAC'ın etkinliği hakkında şu ana kadar resmi bir veri bulunmuyor. Korona aşısı olmak için Türk aşısını bekleyenler büyük bir risk aldı" ifadelerine yer verildi.

ALMANLAR TARİHİ GEÇMİŞ AŞI KULLANDI

TÜRK aşısının karalandığı Almanya'nın Bavyera eyaletinin Ebersberg bölgesindeki aşı merkezinde ise yaklaşık 1800 kişiye son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşı dozu uygulandığı bildirildi. Açıklamada aşının, uygulanan kişilerin sağlığına olumsuz etkilerinin beklenmediği belirtilerek ilgili kişilerin aşı merkezinde ücretsiz antikor ölçümü yapabileceği ve gerektiğinde tekrar aşı olabileceği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, söz konusu olay nedeniyle iki çalışanın görevine son verildiği de kaydedildi.