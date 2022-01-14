Bülent Ersoy’a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

Bülent Ersoy önceki gün konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'e gelen Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

GÖREVDEN ALINDILAR

İnceleme kapsamında Anıtkabir komutanının görevden alındığı öğrenildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.