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Dışişleri Bakanlığı’ndan Sakelaropulu’na cevap

14.1.2022

Dışişleri Bakanlığı’ndan Sakelaropulu’na cevap
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan kapılarını açıyor Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun "Türk yakın tarihi hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadelerin esefle karşılandığını" bildirdi. Söz konusu iddiaların Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu ve Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgesindeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmediği vurgulanan açıklamada, "İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonunun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan'a, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız" ifadesine yer verildi.