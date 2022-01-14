Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi “Aktüel Tarih” çıktı!

İspat edilemeyen bilgi sadece dedikodudur düşüncesiyle Aktüel Tarih ekibi haftalarca sahada araştırmalar yaptı, fotoğraflar çekip belgeler derledi ve nihayetinde güçlü bir görsel arka planla hem eğlenceli hem de öğretici bir içerik ortaya çıkartıldı. Ahmet Yaşar Ocak, Ekrem Demirli, Haşim Şahin, Safiyüddin Erhan ve Hayri Kaplan gibi alanında uzman isimlerle birlikte çalışıldı ve sadece bugün değil yarın da üzerinde konuşulacak yepyeni tezler sayfalarda yerini aldı.

Sadece tarih değil; sanat tarihi, edebiyat, felsefe gibi disiplinlerin de içeriğe dahil edildiği yepyeni bir soluk olan Aktüel Tarih için kitaplığınızda mutlaka bir yer açın.