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Haberler Gündem Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi “Aktüel Tarih” çıktı!

Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi “Aktüel Tarih” çıktı!

Aktüel Tarih Dergisi'nin ilk sayısı 7 Ocak Cuma günü itibarıyla raflardaki yerini aldı. 192 sayfa dopdolu içeriği ile sadece tarih severlere değil, genel okuyucu kitlesine hitap edecek olan Aktüel Tarih, ilk sayısında tarihimizin en önemli dönemeci olan 13. Asır'ı dosya konusu yaptı.

14.01.2022, 14:19

Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi “Aktüel Tarih” çıktı!

İspat edilemeyen bilgi sadece dedikodudur düşüncesiyle Aktüel Tarih ekibi haftalarca sahada araştırmalar yaptı, fotoğraflar çekip belgeler derledi ve nihayetinde güçlü bir görsel arka planla hem eğlenceli hem de öğretici bir içerik ortaya çıkartıldı. Ahmet Yaşar Ocak, Ekrem Demirli, Haşim Şahin, Safiyüddin Erhan ve Hayri Kaplan gibi alanında uzman isimlerle birlikte çalışıldı ve sadece bugün değil yarın da üzerinde konuşulacak yepyeni tezler sayfalarda yerini aldı.

Sadece tarih değil; sanat tarihi, edebiyat, felsefe gibi disiplinlerin de içeriğe dahil edildiği yepyeni bir soluk olan Aktüel Tarih için kitaplığınızda mutlaka bir yer açın.