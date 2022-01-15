MASAK raporundan rüşvet trafiği çıktı

Kurduğu onlarca şirket üzerinden CHP'li belediyelerden usulsüz ihale alan, son olarak İstanbul Avcılar Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanan FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiği MASAK raporuyla belgelendi. Raporda Karaarslan'ın belediyede görev alan üst düzey 10 bürokrata E-Yöntem A.Ş. şirketi üzerinden 1 milyon 700 bin lira aktardığı ortaya çıktı.

BÜROKRATLARI PARAYA BOĞDU

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan ve hali hazırda Teftiş Kurulu Başkanı olan Önder Yeğen'e 2013-2015 arasında toplam 115 bin 654 TL, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı ve 2015-2016 yılları arasında da Genel Sekreter olarak görev yapan Ahmet Uğur Cebeci'ye toplam 226 bin 944 TL, belediyede hali hazırda Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Bozbaş'a 3 bin 784 TL, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Özlem Bayraktar'a 368 bin 500 TL, Genel Sekreter Yardımcısı Vural Şahbenderoğlu'na 2014-2016 yılları arasında 83 bin 433 TL, ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murathan Bayrı'ya 2013-2016 arası 274 bin 849 TL ve ASKİ Genel Müdürlüğü'nde Mali Hizmetler Dairesi ve Abone İşleri Daire Başkanı olan Egemen Emre Beşli'ye 2015-2016'da toplam 20 bin 684 TL gönderildiği raporlarda yer aldı. Raporda ayrıca, belediyede 2014-2016 arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettişlik yapan Hüseyin Soylu'ya 224 bin 637 TL, şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük yapan Muharrem Şanlı'ya 272 bin 750 TL, belediyeye ait İmar A.Ş Genel Müdürü olan Ümit Erkan'a da 95 bin 756 TL aktarıldığı belirlendi.





ÇERÇİOĞLU BÜROKRATLARINA SAHİP ÇIKTI

MASAK Raporu'nda yer alan Erkan Karaarslan'ın para trafiğinde bulunduğu Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki üst düzey bürokratlarla ilgili yargının da harekete geçtiği belirtilirken belediyede sessizlik sürüyor. Rapordaki para trafiğiyle ilgili AK Partili Meclis üyeleri, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan tatmin edici bir açıklama beklediklerini dile getirdi. Raporla ilgili kendilerinde bir belge olmadığını iddia eden Başkan Çerçioğlu ise, "Bu rapor nerede?" diyerek bürokratlarına sahip çıktı.





'BELEDİYENİN AÇIKLAMA YAPMASINI BEKLİYORUZ'

AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı, belediye binası önünde yaptığı açıklamada FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'a ait E-Yöntem şirketinden Büyükşehir'de görevli 10 bürokrata yapılan 1 milyon 700 bin liralık para transferiyle ilgili yetkililerinden açıklama beklediklerini söyledi.



AK PARTİ'YE ENGELLEME

YAPILAN son Büyükşehir Belediye Meclisi'nde MASAK Raporu gerilimine sahne oldu. Çerçioğlu'nun katılmadığı toplantıda AK Partililerin, konuyla ilgili mecliste konuşma yapmasına Büyükşehir Belediye Başkanvekili CHP'li Evrim Karakoz tarafından izin verilmedi.

NADİR UYSAL