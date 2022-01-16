Genelge yayımlandı

SAĞLIK Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi. Yazıda şöyle denildi: "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden; toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden ve etkinliklere katılmadan önce PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."

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