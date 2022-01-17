Başkan Erdoğan’ın ‘Casus belli’ hamlesi

Casus Belli (Kasus Belli) kavramı, savaş olasılığı, savaş sebebi oluşma hali, askeri çatışmaya sebep olacak durum/fiil, kesin ve ağır yaptırım olarak askeri tedbirler dâhil her türlü kuvvet kullanma durumunu anlatan diplomatik bir kavramdır. Bu diplomatik terim Türkçe olarak okunduğunda manidar bir hal almakta, doğrudan casusluk fiilini gerçekleştirirken ifşa olmuş bir şahıs akıllara gelmektedir. Bu kelimelerden 'casusun kimliği belli' manası da çıkarılabilmektedir. Önceki günlerde, (8 Ocak 2022) dünyayı ve Türkiye'yi diplomasi alanında çok etkileyecek önemli bir açıklama yapıldı. İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin, Rusya'nın dünyada iletişimi sağlayan deniz altındaki iletişim kablolarını kesme ihtimali olduğunu belirterek, bunu CASUS BELLİ -savaş nedeni- sayılacağını söyleyerek Rusya'ya karşı sert açıklamalarda bulundu. Radakin, Rusya'nın askeri gücüyle rekabet etmek için hipersonik silahlar geliştirmeye başlayacaklarını da söyleyerek "Bu silahlar bizde yok ama olmalı" diye konuştu.

İNGİLTERE-RUSYA GERİLİMİ

2020'de Kuzey Atlantik'te bir İngiliz savaş gemisinin Rus denizaltısıyla çarpışması sonrası, İngiliz savaş gemisinin iletişim kablolarının güvenliğini sağlamak üzere Rus denizaltısını takip ettiği belirtildi. İngiltere ile Rusya'nın sıcak hamleleri Türkiye'nin tarihi bir kararına müthiş bir derinlik kazandırdı. 31 Mayıs 1995 tarihinde TBMM, Ege Denizi'nde 6 mil üzerindeki herhangi bir uygulamanın önlenmesi için savaş dahil olmak üzere her türlü yetkiyi hükümete verdi. Yani Yunanistan karasularını değil 12 mile, 6.1 mile dahi çıkarsa "savaş sebebi" sayılacak ve gerekli müdahale yapılacak.

3 YENİ NAVTEX YAYINLANDI

Aralık 2021'de Türkiye Lozan vurgulu 3 yeni NAVTEX yayınladı. Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı yayınlanan NAVTEX bildirisinde, daha önce olduğu gibi, Yunanistan'a, Ege adalarında 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünü ihlal ettiği vurgulandı. Yunan Başbakan Miçotakis hadsiz bir talepte bulundu, "Türkiye 'casus belli'yi kaldırsın" dedi.Yunanıstan Dışişlerı Bakanı Dendias da, hadsiz teklifi tekrarladı. TBMM'nin 1995 tarihli kararından korkarak "Türkiye bizi savaş ile tehdit edıyor" kampanyası yürüten Yunanistan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar anında gereken mesajları verdi. Bakan Akar, "Gerçek dışı iddialarda bulunuyorlar. Avrupa'ya yakın olmalarından dolayı kendilerini güçlü gibi görüyorlar. Hayır, biz güçlüyüz; çünkü haklıyız. Toplantılarla, barışçıl yöntemlerle çözüm bulunmasından yanayız. Yaptığımız gayretlere rağmen çok ciddi ihlaller yapılıyor. Hava sahası, karasu ihlalleri yapılıyor. Türkiye, Yunanistan ile NATO içinde müttefik. Yunanistan buna rağmen çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır, NATO'ya bir tehdit olur" ifadelerini kullandı.

NEDEN 12 MİLE KARŞIYIZ?

6 milin üzerindeki bir uygulamanın savaş nedeni olabileceği ilan edilmesinin çok temel bir sebebi bulunuyor. 3 bine yakın ada, adacık ve kayalığın bulunduğu Ege Denizi'nde 12 mil uygulaması, bölgedeki tüm geçiş alanlarını kapatarak Türkiye'yi Marmara'ya hapsediyor. Ege Denizi'ndeki şu an yüzde 49 olan açık deniz alanı yüzde 20'nin altına düşüyor. Yani, Yunanistan'ın 12 mil hayali, Türkiye'nin egemenliğinin mutlak ihlalidir. Türk kıta sahanlığının Yunan karasuyuna dönüşmesidir. Bugüne kadar bir savaş bile kazanmadan sınırlarını beş kat büyüten Yunanistan'ın, Türkiye'nin Venedik ve Cenevizlilerden aldığı adalar üzerinde hak iddia etmesi HAYAL DÜNYASINDA YAŞAMAKTIR.



ASIL KORKULARI 1995'TEKİ TARİHİ KARAR

İYON Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma kararı alan Yunanistan'ın, bu uygulamayı adım adım Ege Denizi'ne (Adalar) genişletmeyi hayal ettiği biliniyor. Güya, 3 adımlı plana göre yürüyecekler. İyon Denizi'nin ardından önce Büyük Çuha, Küçük Çuha ve Girit hattının karasularında 12 mil ilan etmek için Avrupa Birliği koridorlarında dolaşıyorlar. Yapma cesareti bulurlarsa, ardından Ege Denizi'nde bu uygulamayı hayata geçirme rüyası görüyorlar. Fakat, Miçotakis'in esas korkusu, "casus belli" olarak anılan TBMM'nin 31 Mayıs 1995 tarihi kararıdır.

SONUÇ: BU İKİ KAVRAM AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR

MAVİ Vatan stratejimiz, uluslararası ilişkiler literatürüne yerleşti ve kıta sahanlığı meselesinde Türkiye'nin elini güçlendiren bir kavram oldu. Günümüzde ve gelecekte, Mavi Vatan, Türkiye'nin Adalar Denizi'ndeki (Ege) kıta sahanlığı ve Akdeniz'deki alan paylaşımı sorununa çözüm üretiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı'nın stratejik hamleleri, Doğu Akdeniz-Ege-Karadeniz'de Mavi Vatan doktrinine uygun hamleleri, Libya Anlaşması, Libya'daki askeri üsler, KKTC'deki askeri üsler, Ganbot Diplomasisi, Sismik ve Delme Diplomasi, Ege'de CASUS BELLİ kararı ve Lozan sembollü Nevtexler çerçevesinde sürdürüyor.