CHP’li Serter’den yerli aşı Turkovac’a destek

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, aşı karşıtlığı ve yerli aşı polemiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Türk hekimlerine güvendiğini ve ilerleyen süreçte TURKOVAC aşısını yaptırabileceğini söyleyen Serter, hiçbir aşıyı yaptırmayan insanlara da tepki göstererek, "Maalesef aşıyı politik düşünenler de halen var. Aşı istemeyenler var. Hepimiz yaptırdık, peki neden yaptırdık? Biz aptal mıyız? Çünkü bu aşı insanları koruyor" dedi. Serter, yerli aşıya karşı olmadığını ve yaptırabileceğini söyleyerek, "Ben hükümet işi olarak görmüyorum. CHP'de ki doktor arkadaşlarla da görüştüm. Partimiz içinde de olanlar var" dedi.