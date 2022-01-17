Yeni yılın ilk ziyareti Arnavutluk’a

SALGIN şartlarına rağmen geçen yıl 14 yurt dışı ziyareti yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022'deki yurt dışı ziyaretlerinin ilkini bugün Arnavutluk'a gerçekleştirecek. Erdoğan, Arnavutluk'un kuzey bölgesinde bulunan Laç kentinde yaşanan deprem sonrasında Türkiye'nin başlattığı konut projesinin açılışını yapacak. Konutların hak sahiplerine teslimi, Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirilecek.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

İki ülke ilişkilerinin ve bölgesel konuların ele alınacağı ziyaret kapsamında, Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Başkent Tiran'daki Osmanlı eseri Ethem Bey Camii, 2018 yılında TİKA tarafından restore edilmeye başlanmıştı. O çalışmalar da tamamlandı. Camiinin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek. 1821'de ibadete açılan cami, Tiran'ın tarihi merkezini oluşturan mimari eserler arasında yer alıyor.