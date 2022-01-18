Bilim Kurulu omicron gündemiyle toplanacak! Gözler yapılacak açıklamada

Koronavirüs salgını omicron varyantının etkisiyle sürüyor. Son 20 saatte 403 bin 836 COVID-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı. 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 106 oldu.

Haftalık vaka haritasında binli rakamlar aşıldı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Vakalar 78 ilde artarken, yalnızca 3 ilde azaldı.

Bir yandan aşılama devam ederken bir yandan da salgının seyrine ilişkin son gelişmeler Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde...

Koronavirüs Bilim Kurulu 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.





Buna göre, son 24 saatte 403 bin 836 Covid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 72 bin 106 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,27 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 578 bin 409 doza yükseldi.



18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.