Muhalif fondaş medyaya Batı’dan para akıyor

TÜRKİYE'DE başta muhalif medya kurumları olmak üzere birçok kuruluşa para aktaran Chrest Foundation, yeni listesini yayınladı. İçlerinde Hrant Dink Vakfı, Bianet, İKSV, Mezopotamya ve 140Journos gibi birçok iktidar karşıtı medya grubunun yer aldığı kuruluşların binlerce dolar destek aldığı görüldü. Chrest Foundation Vakfı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın 'bağış' adı altında yaptığı para akışlarında Ruşen Çakır'ın Medyascope'unun yeni listede yer almaması dikkat çekti.

Açıklanan yeni listeye göre, BİANET'in SIDA'dan sadece 2021 yılında 434 bin dolarlık ödeme aldığı belirlendi. Chrest Foundation ise, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği'ne 59 bin dolar, Hrant Dink Vakfı'na 75 bin dolar, Serbestiyet isimli medya kuruluşuna ise 49 bin 995 dolar aktardığını açıkladı. Daha önceki listede, medyadan ise en çok fonlanan 477 bin 58 dolarla Medyascope olmuştu. Öte yandan desteklenen kuruluşlar arasında yine PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya'nın 44 bin dolar destek aldığı görüldü.