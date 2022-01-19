Son dakika: Külliye’de muhtarlarla buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

Başkan Erdoğan 3 yıl aranın ardından muhtarları Külliye'de ağırlıyor. Farklı illerden gelen muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mersin, Sakarya, Samsun, sivas'tan gelen muhtarlarımızla birlikte. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı muhtarlarımız bugün aramızda olamadılar. 2019 yılına kadar muhtarlarımızla toplamda 50 kez bir araya geldik.

Bugün yaklaşık 1500 muhtarımızla birlikteyiz. Tabi bu hiçbir cumhurbaşkanının hiçbir başbakanın başaramadığı bir rekordur. Sizlerle uzun zamandır devam ettirdiğimiz, Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız bünyesinde daha etkin kullanılmaya başlanılan bir muhtarlık sistemi kurduk. Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek üzere, muhataplar belirlenmesini sağladık. 19 Ekim tarihini muhtarlar günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi maaşlarının artırılması gibi pek çok iyileştirmeler yaptık.

MUHTARLARA MÜJDE

Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3200 lira tutarına çıkarmıştık. Muhtarlar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını 4250 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle durcağız.

Köy konağı tarzında inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Yerlerini belirledik. Bu konuda çalışmalara başlıyoruz. Ankara'da sizler için hazırladığımız muhtar konuk evini de 19 Ekim muhtarlar gününde hizmete açıyoruz.

Afetler sonrası AFAD'ın gönderdiği yardımları dağıtabilmek amacıyla muhtarlara özel bir sistem kuruyoruz. Yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Gerek koronavirüs salgınına, gerekse orman yangını ve sel felaketlerindeki mücadelelerimizde muhtarlarımız hep ilk sıralarda yer aldı. Bu muhtarlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün bir kez daha tüm kalbimle hissettim ki muhtarlar candır.

BU BULUŞMALARI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞANLAR OLDU...

Muhtarlarımız, yoldaştır, onlar sırtınızı dayayacağınız birer dağdır. Sizleri özlemişsiz. Sizlerin de bizleri özlediğinizi görüyoruz. Bu buluşmaları taklit etmeye çalışanlar olsa da biz muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayız. Sizinle kader bağımız var. 24 yıl önce bu kardeşiniz için gazeteler muhtar bile olamaz manşeti attılar. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara verdikleri değeri gösteriyor. Bu zihniyetin bir gecede muhtarların mühürlerini topattığını biliyoruz. Bunları yapan CHP idi. Şimdi siz bunların muhtar sevici kesildiklerine bakmayın. Şimdi yalan yanlış konuşuyor. Muhtarın yanına sekreter koyacakmış. Bunlara inanıyor musunuz? Bunlar palavra. Şanlıurfa'da çiftçiye elektiriği bedavaya vereceğini söyledi. Bu büyük bir yalan. Hadi elinde olan belediyelerde ver elektriği bedavaya. Ama bu yalan. Çünkü elektirik belediyeye bağlı değil. Devlete bağlı. İşte bugün burada biz Cumhurbaşkanı siz mahallelerinizin köylerinizin anlı şanlı muhtarları oldunuz.

"BİR SONRAKİ TOPLANTIYI KADIN MUHTARLARIMIZLA YAPACAĞIZ"

Muhtarlar toplantımızı 51. buluşma ile yeniden başlatıyoruz. 2,5 yıllık aranın ardından sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Gerek koronavirüs salgınına, gerekse sel ve yangın felaketlerine karşı verdiğimiz mücadelelerimizde muhtarlarımız ilk saflarda yer aldılar.

Bugün bir kez daha hissettik ki muhtarlar candır. Aramızdaki gönül bağının derinliğini anlayamadığı için bu buluşmaları taklit etmeye kalkanalr olsa da biz muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayız. Bizim sizinle kader bağımız var. 24 yıl önce siyasi hayatımız bitirilmek istenirken bu kardeşiniz için gazeteler 'muhtar bile olamaz' diye başlık attılar. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara biçtikleri değeri gösteriyor. Kim bu zihniyet? CHP...

İşi gücü bunların mühür toplamak, toplattırmaktır. Siz şimdi onların muhtar sevdalısı kesildiklerine bakmayın, ellerine fırsat geçtiğinde muhtarlıkların da kapısına kilit vurmaktan vazgeçmezler. Muhtarın yanına sekreter koyacakmış. İnanıyor musunuz bunlara? İşleri güçleri palavra.

Önce elinizdeki belediyelerle gelin de bizim muhtar kardeşlerimize oralardan destek verin de görelim. Elinizdeki belediyelerde buyrun elinizi tutan mı var? Ücretsiz elektrik verin. Bir defa elektrik olayı belediyelerin mi elinde? Belediye ile alakası yok. Böyle bir yalan söyleyen ana muhalefetin başıdır. Dürüstlük bunların semtine uğramamış. Bu oyunları muhtarlar bozacak.

Tüm gayretlerine ne bizim önümüzü kesebildiler ne de sizin mühürlerinizi kırabildiler. Bir sonraki toplantıyı da inşallah ülkemizdeki kadın muhtarlarımızla yine bu salonda yapmayı planlıyoruz. Sadece kadın muhtarlarımız. Birileri niye bunu sadece kadınlarla yapıyor diyebilirler. Hiç takmayın kafanıza. Biz kadınlarla verilecek mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu biliriz.

DÖVİZ KURU VE ENFLASYON AÇIKLAMASI!

Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz. Tıpkı kurda olduğu gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de alacağımıza inanıyorum. Dün nasıl ülkemizi diplamatik tuzakların arasından geçirdiysek, dün nasıl ülkemizi sağlam bir altyapı ve üstyapı ile donattıysak, bugün de ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak, herkesin iş sahibi bir ortama sokarak güçlü bir Türkiye bırakacağız. Siz değerleri muhtarlarımızdan köylerinize geri döndüğünüzde, selamlarımla birlikte burada anlattıklarımı milletime anlatmanızı istiyorum.

Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. En kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.