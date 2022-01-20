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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! 2 doz BioNTech olana 1 doz Turkovac

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! 2 doz BioNTech olana 1 doz Turkovac

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

20.01.2022, 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022, 12:45

Sağlık Bakanı Koca’dan flaş açıklama! 2 doz BioNTech olana 1 doz Turkovac

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 BioNTech üzerine 1 Turkovac aşısı çalışması başlatılacağını belirterek, "Etik kurul çalışması tamamlandı, izin verildi, Pazartesi başlıyor. İlk başta Ankara Şehir Hastanesi olacak ora merkezli başlayacak, mRNA üzeri inaktif çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 2 BioNTech üzerine 1 Turkovac aşısı çalışması başlatılacağını açıklayan Bakan Koca, uygulama ile ilgili Etik Kurulun çalışmalarını tamamladığını bildirdi. İlk uygulamanın Pazartesi günü Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleşeceğini kaydeden Bakan Koca, mRNA üzerine inaktif aşı çalışmasının dünyada ilk olacağını söyledi.