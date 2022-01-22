“Türkiye’nin yükselişine kimse mani olamayacak”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Buradaki konuşmasında son dönemdeki ekonomik gelişmelere değinen Başkan Erdoğan, "Korona virüs salgınının zorluklarının yanı sıra ülkemizin önünde yeni fırsat pencerelerinin de açılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Büyüme rakamlarımız ve rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği ortaya koymuştur. İstihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır.

Türkiye Ekonomi Modeli ile önceliğimiz dört başlıkta cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi ana üreticilerinden biri haline getirmektir. Başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun her kesimine gereken desteği sunuyoruz, sunacağız. 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. İnsanımızın hayat standardını artıracak adımlar attık. Döviz kuru gibi enflasyonun da üzerindeki köpüğü kısa sürede alarak ülkemizi selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin yükselişini kimse engelleyemeyecek, hedeflerimize ulaşmaya kimse mani olamayacaktır" diye konuştu.

"HZ. ADEM'E UZANAN O DİLLERİ KOPARIRIZ"

BAŞKAN Erdoğan dün Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan, konuşmasında Sezen Aksu'nun tepki çeken şarkısının sözlerine de değindi. "Hakaretlerin bini bir para" diyen Erdoğan, "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek görevimizdir" ifadelerini kullandı