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Haberler Gündem Halk erken genel seçim için sandık başına gitti

Halk erken genel seçim için sandık başına gitti

24.1.2022

Halk erken genel seçim için sandık başına gitti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere dün sandık başına gitti. KKTC'de gerçekleştirilen milletvekilliği erken genel seçiminde 8 partiden toplam 400 ve 3 bağımsız aday yarışıyor. Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler, Halkın Partisi, Bağımsızlık Yolu, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin yer aldığı seçimde meclisteki 50 sandalye için Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 11, İskele'den 5, Güzelyurt'tan 3 ve Lefkoşa'dan 2 milletvekili mücadele edecek. Yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak.