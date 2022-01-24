Kuşadası’nın CHP’li başkanı 1 milyon lirayı çöpe attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 558 bin 589 liralık hibesiyle toplamda 1 milyon liraya restore edilen Ege Mutfağı Evi ve Türk Kahvesi Evi kapatılarak çürümeye terk edildi. "Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi" kapsamında restore edilerek Ege Mutfağı Evi olarak kullanılmaya başlayan Camiatik Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan tarihi ev son dönemlerde tinercilerin ve uyuşturucu müptelalarının mekanı haline geldi. 2018'de yaklaşık 1 milyon lira harcanarak yöresel mutfağın tanıtılması ve yaşatılması amacı ile yapılan ve 7 Eylül 2018'de hizmete açılan Türk Mutfağı Evi hizmete açık olduğu dönemde büyük ilgi topladı.

GÜNEL GELDİ, İŞ DEĞİŞTİ

Değişik gastronomi etkinliklerinin düzenlendiği Ege Mutfağı Evi, Kuşadası için yeni bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlerken CHP'li Ömer Günel'in iş başına gelmesinden sonra kapatılarak çürümeye bırakıldı. Dönemin Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in açtığı tarihi bina, önüne çamaşırların asıldığı harabe binaya dönüştü. GEKA'nın yüzde 75'lik bölümünü hibe olarak karşıladığı aynı proje kapsamında restore edilerek Türk Kahvesi Evi olarak hizmete giren Yıldırım Sokak'taki tarihi yapı ise uzun süre boş kaldıktan sonra Fosil ve Mineral Müzesi ilan edildi. Ancak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Haziran 2021'deki Kuşadası ziyareti sırasında resmi açılışını yaptığı müzenin faaliyete geçmesi için Kültür Bakanlığı'na başvuru bile yapılmadı.

SÖZLER TUTULMADI

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu durumun ortaya çıkmasından sonra Belediye Meclisi'nde yaptığı açıklamada "Müze başvurusu önümüzdeki dönem yapılacak" şeklinde bir bilgi verdi. Fakat CHP'li Günel verdiği bu söze rağmen bugüne kadar bu konuda tek bir girişim bile yapmadı. Günel'in "Müze izni alamazsak sergi salonu olarak yine açacağız dediği adres bir tek ziyaretçi bile ağırlayamadı.



"GÜNEL'İN O PARAYI GERİ ÖDEMESİ GEREKİYOR"

GEKA'NIN hibe desteği ile ayağa kaldırılan iki tarihi ev de kaderine terk edildiğini belirten AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, "İki tarihi evin turizme kazandırılması için harcanan yüzbinlerce lira heba olurken Kuşadası Belediyesi de Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan hibe desteğini amacı dışında kullandığı için söz konusu parayı iade etme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yasaya göre, hibelerin amacı dışında kullanılması durumunda, yasal faizi ile birlikte geri ödenmesi gerekiyor. Bu konularda kamuoyu adına Ömer Günel'e soruyorum ne yapacaksınız? Bu evleri kaderine mi terk edeceksiniz? Kuşadası Belediyesi'ni ve Ömer Günel'i görevini yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Murat Şenbaklavacı