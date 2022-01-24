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Haberler Gündem YPG ile DEAŞ’ın hapishane çatışmaları 4’üncü gününde

YPG ile DEAŞ’ın hapishane çatışmaları 4’üncü gününde

24.1.2022

YPG ile DEAŞ’ın hapishane çatışmaları 4’üncü gününde

SURİYE'NİN kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK ile işgalinde tuttuğu Haseke ilindeki hapishaneden firar eden terör örgütü DEAŞ mensupları arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler ile DEAŞ'lılar arasındaki çatışmalar Sanayi Hapishanesi'nin yer aldığı Guveyran Mahallesi'nde sürüyor. Çatışmalar 4. gününe girerken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağı, terör örgütü DEAŞ'ın ele geçirdiği Guveryan siloları ve Fırat Üniversitesine bağlı İktisat Fakültesi ile Teknik Enstitüsü binalarına hava saldırısı düzenledi.