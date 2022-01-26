Beyaz esaret

İstanbul'da Cumartesi akşamı başlayan kar yağışı Pazar günü sabaha karşı etkisini artırmış Pazartesi ise kenti adeta esir almıştı. Özellikle Avrupa yakasında Beyikdüzü, Arnavutköy, Esenyurt, Bahçelievler, Çatalca gibi noktalarda etkili olan kar yağışı trafiği altüst etmiş, kapanan yollarda vatandaşlar mahsur kalmıştı. İstanbul'daki esaretin ardından Valilik bir dizi kararı yürürlüğe koyarken, uçuşlar ve trafik ile ilgili de sert önlemler sahaya sürülmüştü. Ancak İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nin yoğun çalışmaları ile Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol kalmadı.

BAKANLIK TEYAKKUZDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, boğaz köprülerinin son durumuna ilişkin, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobillerin geçişine izin verildiğini ancak ağır vasıtalar için biraz daha beklemek gerekiyor" diye konuştu. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başladığını söyledi. Ankara-İstanbul arasında hızlı trenin çalıştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Marmaray, ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek" şeklinde konuştu. Karaismailoğlu, "Zor iklim koşulları devam edecek. O yüzden olağanüstü hal ve bizim tarafımızda teyakkuz hali devam ediyor. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bu sürede görevimizin başındayız" dedi.