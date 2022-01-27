DBP İl Başkanı terörden gözaltına alındı

DBP İl Başkanı Gülmez gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında, PKK'nın talimatı doğrultusunda örgüt propagandasına dönüşen 21 ayrı eyleme katıldığı gerekçesiyle Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Gülmez, gözaltına alındı. DBP il binası ve Gülmez'in evinde arama yapan ekipler, toplatma kararı bulunan kitap ve dergiler ile örgütsel afiş, pankart ve dokümanlar ele geçirdi..