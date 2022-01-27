Devlet devreye girdi yollar açıldı

Türkiye, kar yağışının etkisi altına girerken, İstanbul'da ise kar esaret ve çileye dönüştü. Mahsur kalan sürücüler arabalarını yollarda bırakarak evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. İBB'nin sınıfta kaldığı tedbir ve yol çalışmaları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yol ağlarındaki son durumu paylaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "İstanbul - Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesinde biriken kar temizlenerek yolun genişletilmesi ve ulaşımın daha güvenli akışı sağlanmıştır. İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Osmaniye-Antep arası çift yönlü olarak ve Seydişehir-Akseki Yolu ulaşıma açılmıştır. Diğer yollarda ise çalışmalar devam etmektedir" denildi.

MUĞLA'DA MÜCADELE SÜRÜYOR

MUĞLA ve ilçelerinde kar yüzünden yaşanan zorluklarla mücadele sürüyor. Kentte Karayolları ve Belediyelerin ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bazı köylerde ulaşıma kapanan yollar açıldı. İl genelinde buzlanmaya karşı önlemlerin alındığı ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. ■ ADEM ÜLKER

FRİG VADİSİ'NDE MEST EDEN GÖRÜNTÜLER

TARİHİ 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünün kar altındaki görüntüsü görenleri mest etti. Afyonkarahisar Valiliği Visit (tanıtım) Birimi tarafından hazırlanan video, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek, büyük beğeni topladı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

DENİZLİ'DE KAR SANATA DÖNÜŞTÜ

TÜRKİYE'Yİ etkisi altına alan kar yağışı, vatandaşların hayal gücünü bir kez daha kanıtladı. Denizli'de değişik kardan adamların yanı sıra ortaya çıkarılan sıra dışı figürler ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar kardan adam, kardan kadın ve kardan dinozor yaparken; heykeltıraş Zafer Karagönlü ise eline aldığı bıçak ile kardan kadını yaparken detaylarını bir bir işledi. Karı sanata dönüştürenlerin yanı sıra kayak takımını, poşet ve tepsiyle kayanlar da renkli görüntüler oluşturdu.