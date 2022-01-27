Fazıl say bu kez fena çuvalladı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava, İstanbul'u felç etti. Şehir içi ulaşımda çok büyük aksaklıklar yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o sıralarda bir balık restoranına gittiğini gösteren görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada bazı CHP'liler ve muhalifler İmamoğlu'nun restorana girerken çekilmiş görüntülerinin eski olduğunu savundu.

ALAYCI BİR DİL KULLANDI

Bu iddialara piyanist Fazıl Say da katıldı. Eşiyle birlikte İmamoğlu çiftiyle çekilmiş eski bir fotoğrafını koyan Say, alaycı bir şekilde "Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali'nin de selamları var!" paylaşımını yaptı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu hakkındaki akşam yemeği iddiaları, bizzat İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile doğrulandı. Bu durum, körü körüne İmamoğlu'nu savunan muhaliflerin de elinde patladı. Piyanist Say'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de içine kattığı paylaşımına ise MHP'den yanıt geldi.

'LÜZUMSUZ VE HADSİZ'

MHP'nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yanıtında, "İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi'de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor. Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor. Fazıl Say bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal" ifadelerini kullandı.

YEDİGİ AKSAM YEMEGİ KARLA MÜCADELE KADAR ÖNEMLİYMİS!

İBB Başkanı İmamoğlu, yediği akşam yemeğini savunmaya devam etti. "Başka ülkelerin büyükelçileri ile ilişki kurmak da benim görevim" diyen İmamoğlu, "Belediye başkanının 2 saat başka yere gitmesi normal" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yemeğine gitmesi sosyal medyada da gündem oldu. Dün #HerŞeyGüzelOluyorMu ve #İmamoğlu etiketleri Türkiye gündeminin ilk iki sırasında yer alılırken, "Böyle iyi mi İmamoğlu", "CHP belediyeciliği İstanbul'da çöktü", "İmamoğlu yalanlara devam ediyor" ifadeleri kullanıldı

'ORTADA ZAAF VAR'

İmamoğlu'nun skandalını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yorumladı. "Sorumlu bir yönetici, kriz varken nasıl başka bir yerde vakit geçirebiliyor?" diye soran Çelik, "Toplantıyı iptal etseniz bunu anlayışla karşılarlar. Bir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz. İBB bir tek kendisi tedbir almamış. Ortada zaaf olduğu ilk andan itibaren görüldü" dedi.