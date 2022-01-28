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Hablemitoğlu’nun katil zanlısı 8 gün sorgulanacak

28.1.2022

Hablemitoğlu’nun katil zanlısı 8 gün sorgulanacak

Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam katıldığı televizyon programının canlı yayınında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bozkır'ın MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek sorgulanacağı öğrenildi. Bozkır'ın yaklaşık 8 gün sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma, FETÖ çatı iddianamesine de girmişti. İddianamede, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespiti yapılmıştı.