ADÜ Hastanesi ek binası hizmete girdi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Adnan Menderes Üniversitesi'nin 290 yatak kapasiteli Yeni Nesil Hastanesi Ek Binası hizmet vermeye başladı. Binaya ilk olarak acil servis taşınırken, binada inceleme yapan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, binanın sağlık alanında bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, örnek teşkil edecek bir donanımla hazırlandığını belirtti. Aldemir, "Binamızın açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmiş olmasının gururunu yaşıyoruz. Bölgemize ve Aydınımıza hayırlı olsun" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE