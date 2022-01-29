CHP liderinin yalanı yine tutmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını iddia etti.

BAKAN YALANLADI

Kılıçdaroğlu, daha sonra ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, başka bir şirkete yeniden verildiğini de öne sürdü. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarını yalanladı. Karaismailoğlu, "Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp, teferruatlarını araştırsalardı. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Sadece yatırım programını onaylar. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Orada ne olduğu belli olmayan bir belge çıkarıyor ve yalan söylüyor. Ana muhalefet liderinin böyle bir yalana alet olmasına üzüldüm. Maalesef yine boşa düştü" ifadelerini kullandı.