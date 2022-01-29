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Haberler Gündem “FETÖ’ vari anlayışa tedbir almak görevimiz”

“FETÖ’ vari anlayışa tedbir almak görevimiz”

29.1.2022

“FETÖ’ vari anlayışa tedbir almak görevimiz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, '28 Ocak Veri Koruma Günü' kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda düzenlenen panelin açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında FETÖ ile mücadelede kişisel verilerin korunmasının önemine değinen Gül, "Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden, kumpas kuran FETÖ'cü zihniyetin asla ama asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu FETÖ'vari anlayış ve uygulamaların hiçbir zaman gerçekleşmemesi yönünde hukukun gerekli tedbirleri alması en esaslı görevlerden biridir" dedi.