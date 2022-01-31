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Haberler Gündem Baskında kaçırılan kızlardan 2014’ten bu yana haber yok

Baskında kaçırılan kızlardan 2014’ten bu yana haber yok

31.1.2022

Baskında kaçırılan kızlardan 2014’ten bu yana haber yok

NİJERYA'DA terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te gerçekleştirilen okul baskınında kaçırılan kız öğrencilerden 110'undan halen haber alınamıyor. Boko Haram terör örgütü, Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı. Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.