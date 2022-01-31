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Haberler Gündem Eren Kış-17 Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-17 Operasyonu başlatıldı

31.1.2022

Eren Kış-17 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, operasyonun teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi. Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1071 personel, 74 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları'nın, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği belirtildi.