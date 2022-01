Hakimlikten istifa ederek CHP’ye katıldı ihya oldu

İzmir'de hakimlik yaptığı yıllarda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açmak ve FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasında çekilen görüntülerle Türkiye'nin askeri sırlarını ifşa edip Almanya'ya kaçan Can Dündar'a cezaevindeyken "destek mektubu" göndermek gibi iki büyük skandala imza atan Murat Aydın, şimdi CHP'de adeta para basıyor.

YÖNETİCİLİĞE DE GETİRİLDİ

Son olarak tayininin çıktığı Trabzon'da 2018 yılında hakimliği bırakıp İzmir'de avukatlığa başlayan Murat Aydın, imza attığı skandalların ardından CHP'ye geçti. Şu an CHP Karşıyaka ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevini yürüten Aydın, tam 6 yerden maaş ve huzur hakkı adı altında para alıyor. Bir ara Bayraklı Belediyesi'nde şirket yöneticiliğine getirilen Aydın'ın şu an CHP'deki görevleri üzerinden aylık gelirinin 10 binlerce lirayı bulduğu belirtiliyor. Aydın, Karşıyaka ve Büyükşehir Belediye Meclisi oturumlarına katıldığı için ücret alıyor. Aynı zamanda Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş'de yönetim kurulu başkanlığına da getirilen Aydın, buradan maaş alıyor. Üzerine Aydın'a Karşıyaka Belediye Encümeni üyesi sıfatıyla da belediyeden ödeme yapılıyor.

15 TOPLANTI 5-6 BİN LİRA

Aydın, Büyükşehir Belediyesi'nde hem İmar hem de Hukuk Komisyonu üyesi olarak da toplantı başına para alıyor. Geçtiğimiz yıl komite toplantısı başına ödenen ücret 300 lira civarındaydı. Bunun bu yıl 400 lira civarına çıkacağı belirtiliyor. İmar Komisyonu ayda 10, Hukuk Komisyonu da 5 kez toplanıyor. Böylece Aydın, sadece bu iki komisyondan 5-6 bin liralık bir gelir elde ediyor. 6 yerden geliri olan Aydın'ın bu durumu CHP'liler arasında bile rahatsızlık yaratıyor. Birçok CHP'li meclis üyesi, Aydın'a sağlanan bu imtiyazlara tepki gösteriyor.



CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ ÖĞÜT ODASINI BASMIŞTI

MURAT Aydın'ın ismi Şubat 2020'de ilginç bir olayla da gündeme gelmişti. Karşıyaka'da CHP'li Meclis Üyesi Murat Öğüt'ün, anlaşmazlık yaşadığı Belediye Personel A.Ş. Başkanı Murat Aydın'ın odasını bastığı haberleri basında yer almıştı. İki isim daha sonra Başkan Cemil Tugay'ın isteğiyle birlikte fotoğraf çektirip "Aramızda sorun yok" mesajı vermişti.



CAN DÜNDAR'A MEKTUP

HAKİMLİK yaptığı yıllarda Yargıçlar ve Savılar Birliği (YARSAV) Başkan Yardımcısı olan Murat Aydın'ın devlet sırlarını ifşa eden Can Dündar'a 2015 yılında cezaevindeyken yazdığı yazdığı mektubunda skandal ifadeler yer almıştı. Şu an Almanya'da kaçak yaşayan Dündar'a destek vermek için kendisinin hakim olarak görev yaptığı Türk hukuk sistemini karalamaya çalışan Aydın, "Bunlar hukuk ve adalet ise ben ne yapıyorum? Benim inandığım, içinde olduğum, yaşaması için her gün çırpındığım hukuk bu mu?" İçinde bulunduğum mesleğe, 30 yıla yakındır eğitimini alıp uygulamasını yaptığım hukuk bilimine olan aidiyet duygumu yitiriyorum" ifadelerini kullanmıştı. Aydın'ın bu mektubu tepki toplamıştı. Murat Aydın'ın ayrıca 2016 yılında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarılması için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da tepki toplandığı bir diğer icraatı olmuştu.

ERHAN GÜLENÇ