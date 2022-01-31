’Silahlı eylemden önce halay çekip türkü söyledik’

SİLAHLI terör örgütü DHKP-C'ye yönelik jandarma operasyonuyla yakalanan örgütün sözde İstanbul Anadolu bölge sorumlusu K.K, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu ve önemli bilgiler paylaştı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik eylemi izleyerek örgüte sempati duymaya başladığını anlatan K.K, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırıyla ilgili şunları kaydetti: İdil Kültür Merkezi'nde katıldığımız komite toplantısında A.A, H.B, B.K. ve ismini hatırlamadığım birkaç kişi daha vardı. Ertesi gün D.U'nun da bulunduğu komite toplantısında 'Grup Yorum konserinin yasaklanması halinde direnerek bu konseri yapacağız, gerekirse insanlar bizim talimatlarımızla ölecek' denildi. 3 Mart 2016'daki Bayrampaşa Çevik Kuvvet'e Çiğdem abla ve Berna'nın yaptığı silahlı eylemden 1-2 gece önce Çiğdem abla, gençlikte akşam evlere dağılmadan önce bize orada halay çektirdi. Şarkı, türkü söyleyerek dağıldık. Birkaç gün sonra sabah gençlik binasına gittiğimde, televizyondan Çiğdem abla ve Berna'nın yaptığı silahlı eylemi gördüm."