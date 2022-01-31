Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Masada kritik konular var

Kabine Toplantısı bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Abdülhamit Gül'den Adalet Bakanlığı makamını devralan Bekir Bozdağ toplantıya ilk kez katılacak. Kritik Kabine Toplantısında gündem ekonomi ve Rusya-Ukrayna krizi olacak. Bunun yanı sıra Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son dakika gelişmeleri de ele alınacak. Yine koronavirüs ile mücadele ve aşılamada gelinen son nokta da değerlendirilecek.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ İLK KEZ KATILACAK

Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ koltuğu devralmıştı. Bozdağ, Adalet Bakanı olarak bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na katılacak. Bozdağ'ın ilk toplantısı olacak.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinde topa girmiş, arabulucu olmayı iki tarafa da teklif etmişti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görüşmeye çağırmış, Putin de bu ziyaret teklifini kabul etmişti. Kabine'de Erdoğan'ın Putin ile yapacağı kritik görüşme ele alınacak.

Başkan Erdoğan, krizin diğer tarafı Ukrayna'ya da 3 Şubat tarihinde bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile basın toplantısı düzenleyecek, dünyanın gözü bu görüşmede olacak.

Türkiye'nin iki ülke arasında krizin çözümüne yönelik girişimlerinin nasıl sonuç vereceği dünya kamuoyunca merak edilirken, Kabine bu iki görüşme üzerine yoğunlaşacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde olacak. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum da görüşülecek.

DOĞU AKDENİZ, LİBYA, SURİYE...

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri de ayrı bir başlık altında ele alacak. Bu bağlamda, Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de masada olacak. Ayrıca bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek.