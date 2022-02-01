Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan 15 Bin Öğretmen Ataması Programı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladı dahi olmadığını söyledi. Kimi çevrelerin haksız, mesnetsiz, tamamen abartılı eleştirilerine rağmen öğrencilerle okulları arasına kimsenin, hiçbir bariyerin girmesine müsaade etmediklerini belirten Başkan Erdoğan, "İnşallah her biriniz Anadolu'nun dört bir köşesinde birer eğitim neferi olarak yerinizi alacak, aziz milletimize hizmetlerin en ulvisini sunacaksınız. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi canı gönülden tebrik ediyor, öğretmenlik görevinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MODERN EĞİTİM KURUMLARI

2002'de göreve geldiklerinde Türkiye'yi üzerinde yükseltmeye söz verdikleri 4 sütundan ilkinin eğitim olduğunu, hazırladıkları bütçede en büyük payı daima eğitime ayırdıklarını belirten Başkan Erdoğan, "2002 yılında Milli Eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lirayken, 2022 yılında bu rakam yükseköğretim dahil 274 milyar lirayı aştı. Derslik sayımızı ise 343 binden 607 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumları ile donattık. Öğretmenlerimize mesleklerini huzuru kalp ile yapabilecekleri en geniş imkanları sağlamak için özel çaba harcadık" diye konuştu.

'ÇOCUKLARA ÖRNEK OLACAKSINIZ'

Şehit Aybüke öğretmen ve şehit Necmettin öğretmeni hatırlatan Erdoğan, "Bizim Aybükelerimiz oldu, onlar şehadete yürüdüler, bizim Necmettin öğretmenlerimiz oldu, onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Şehadetle iç içe öğretmenlerimiz, bu herkese nasip olmaz. İnanıyorum ki, şu anda Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi alemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar. Allah rahmet etsin. Ülkemizin dört bir köşesindeki kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler sınıflarınızda evlatlarımıza sadece eğitim vermeyeceksiniz, sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Her biriniz aynı zamanda duruşunuzla, davranışınızla, sözlerinizle, taşıdığınız değerlerle, kısaca her halinizle onlara örnek olacaksınız. Bir taraftan bilgilerinizle bilginizle körpe dimağları tıpkı bir gergef gibi işleyecek, diğer taraftan da hal dilinizle onların karakter gelişimlerini destekleyeceksiniz. Çocuklarımızı başarılı bireyler kılmaya çalışırken onları iyi, erdemli ve ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Sizlerden öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK TEHLİKE'

MERHUM Nurettin Topçu'nun bazı sözlerinden örnekler veren Başkan Erdoğan, "Son yıllarda yaşadıklarımız bize Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikenin nesillerin çalınması, evlatlarımızın terörün ve marjinal ideolojilerin vahşi dişleri arasında kaybolması olduğunu göstermiştir. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz. Her birinizin görevinizi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.