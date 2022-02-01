HDP’li siyasetçiler PKK’nın talimatıyla eylemlere katıldı

GAZİANTEP'TE ikna yoluyla teslim olan terörist F.Ş, terör örgütleri MLKP ile PKK/YPG arasındaki ilişkiyi anlattı. F.Ş. ifadesinde "MLKP terör örgütünün Suriye'deki en önemli destekçisi PKK/ YPG terör örgütüdür. KCK/PKK/YPG terör örgütüne açıklamaları ve söylemleri ile en çok destek veren partinin Türkiye'de HDP olduğunu biliyorum. MLKP'nin yasal siyasi uzantısı ESP'nin eski başkanı Figen Yüksekdağ'ın HDP'ye katılması sonrasında MLKP'nin de PKK ve HDP etkisi altında olduğunu ve onların söylemlerine göre hareket ettiğini biliyorum. HDP'nin açıklamalarının PKK'nın söylemleri ve ideolojilerinin aynısı olduğunu, hatta HDP içerisindeki siyasetçilerin PKK'nın talimatları doğrultusunda eylemlere katıldığını biliyorum" dedi.

TÜRKİYE sınırına güvenlik amacıyla yapılan duvarların terör örgütlerine katılımı sıfır seviyesine düşürdüğünü anlatan F.Ş, örgüte birlikte katıldığı arkadaşının çatışmada yanarak öldüğüne şahit olduğunu, bu olaydan sonra örgütten kaçma fikrinin ortaya çıktığını bildirdi.

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