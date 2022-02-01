Savunmada Türk imzası

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle günden güne gelişen Türk savunma sanayinde bu yıl da kritik öneme sahip gelişmeler yaşanacak. Savunma Sanayi 2022 hedeflerini açıklayan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii ürünlerini ihraç ettikleri ülke sayısının 170'e; İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidinin 228'e çıktığını söyledi. Demir, 50'yi aşkın sayıda proje ile yıllık 10 milyar dolar sektör cirosuna ve yıllık 3 milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldığını dile getirdi.

GÖKLERDE TÜRK DAMGASI

GEÇTİĞİMİZ yıl paylaştıkları 40 hedefin yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Özgün Helikopterimiz GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştireceğiz. Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. Mini İHA-D sistemleri ve Mühimmat Bırakan Mini İHA BOYGA'lar ilk kez kullanıma girecek.

Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Son A400M uçağının teslimatı yapılarak 10 uçaklık A400M filomuz tamamlanacak. Hava - Hava Füzesi (Göktuğ) Projesi kapsamında BOZDOĞAN Görüş İçi Füzeler ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerin ilk teslimatlarını yapacağız. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez İSTANBUL Fırkateyni'ne entegre edilecek. SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzeleri'nin ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. KARAOK Füzemiz ilk kez envantere girecek" açıklamasında bulundu.

YENİ İNSANSIZ KARA ARAÇLARI

BU yıl PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın ilk teslimatını yapacaklarını kaydeden Demir, "Modernize edilmiş ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA'yı teslim edeceğiz. M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan- M sistemiyle yenilenmesine başlayacağız. Çeşitli sınıflarda muhtelif tip ve özelliklerde yeni insansız kara araçlarının geliştirme ve teslimatlarını yapacağız" diye konuştu.

TÜRK Tipi Hücum Botu Projesi (TTHB) kapsamında prototip geminin inşasına yönelik süreci başlatacaklarını anlatan Demir, "Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU'ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlayacağız. Yeni Tip Denizaltı Projesinde 2. Denizaltıyı havuza çekeceğiz. Yeni insansız deniz araçları projeleri başlatacağız. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motorunu artık teslim edeceğiz. Turboşaft motorların testlerinin yapılacağı Test Altyapısı hizmete girecek. Elektronik harp ve radarda çok fazla yeni sistemin devreye gireceği bir yıl olmasını bekliyoruz. Erken İhbar Radar Sistemi, Alçak İrtifa Radar Sistemi, Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemleri gibi sistemler güvenlik güçlerimizin kullanımına sunulacak" açıklamasında bulundu.

'STRATEJİK ÜRÜNLERDE YABANCI BAĞIMLILIĞINI KABUL ETMİYORUZ'



DEMİR, Türkiye'ye açık olarak 'ambargo koyduk' diyen ülke sayısının çok olmadığını ama ihraç etme safhasına gelince sürecin uzun değerlendirme aşamasına girdiğini belirterek, "Örneğin Altay tankı, Türkiye ret almış değil, değerlendirme süreci uzun sürdü" değerlendirmesinde bulundu. Ambargolara karşı çözümün yerli alternatifler olduğunu ifade eden Demir "Stratejik ürünlerde yabancı bağımlılığını kabul etmiyoruz" dedi.