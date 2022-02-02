“Dün olduğu gibi yarın da Lübnan’ın yanındayız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün resmî ziyaret için Türkiye'de bulunan Lübnan Cumhuriyeti Başbakanı Necip Mikati ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ve Mikati, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin Lübnan'la tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Sayın Başbakan bu ziyareti Lübnan halkının beşeri, kültürel zenginliğini yaşatan çok geniş bir heyetle gerçekleştiriyor. Biz de Türkiye olarak, Lübnan'la işbirliğini ve dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Değerli dostumla Lübnan'a nasıl katkı sağlayabileceğimizi, hangi adımları atabileceğimizi istişare ettik" dedi.

KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

"Geçen Ağustos ayında Akkar'da yaşanan patlamanın ardından Lübnanlı kardeşlerin yanına koşan ilk ülke olduk" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Dün olduğu gibi yarın da Lübnan'ın yanında olacağız. Kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü noktasında hazır olduğumuzu belirttim. Ticaret hacmimiz 1.8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamı daha yukarılara taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldık. Ayrıca karma ekonomik toplantımızı da en kısa sürede düzenleme noktasında mutabık kaldık."

THY'DEN BEYRUT UÇUŞLARINA İNDİRİM

Lübnan'dan ithal ürünleri çeşitlendirmeyi hedeflediklerini de dile getiren Başkan Erdoğan, "Beyrut Limanı'nın inşası dahil önemli projelerde yer alabileceğimizi ifade ettim. TİKA'nın yanı sıra Türk Kızılay, sivil toplum örgütlerimizle Lübnan'a insanı yardımlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Turizm alanında daha fazla işbirliğine açığız. THY Lübnan'a daha fazla hizmet gelmesi amacıyla Beyrut varışlı tüm uçuşlarında indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya için de THY çalışıyor" dedi.

"KRİZLERDE HEP ELİNİZİ UZATTINIZ"

LÜBNAN Başbakanı Necip Mikati de, Başkan Erdoğan'a hitaben şunları söyledi: Türkiye'nin onlarca yıl kalkınmasını sağladınız. Sizin öncülüğünüzde bunu görüyoruz. Türkiye'nin batı ile doğu arasında güçlü bir köprü olmasını sağladınız. Lübnan'ı ne kadar önemsediğinizi ve ilişkileri ne kadar geliştirmek istediğinizi biliyorum. Her zaman Lübnan'ın içinden geçtiği krizlerde nasıl çağrıda bulunduğunuzu ve el uzattığınızı biliyoruz. Her zaman Lübnan'ın yanında yer aldınız. Siyasi, ekonomik, bütün alanlarda güçlü adımlar atacağız."