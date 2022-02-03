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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi

Başkan Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi

Türkiye, hem Rusya hem Ukrayna ile iyi ilişkileri nedeniyle iki ülke arasında çıkan krizde tansiyonu düşürmek için üzerine düşeni yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de devlet başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Başkan Erdoğan'ın görüşmede bölgede huzurun korunması, gerilimin artmaması ve sıcak çatışma çıkmaması yönünde mesajlar vermesi planlanıyor.

SABAH

03.02.2022, 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022, 09:16

Başkan Erdoğan’dan Ukrayna’ya kritik ziyaret! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi

Hem iki ülke ile de iyi ilişkilerinin bulunması hem de girişimci ve insani dış politika anlayışıyla birçok konuda üstlendiği misyondan dolayı Türkiye, gerilimi yumuşatabilecek kilit ülke olarak görülüyor.

İŞGAL GİRİŞİMİ İHLAL DOĞURUR
Başkan Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın olmasına özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik" sözleriyle krizin çatışmaya dönüşmemesi yönünde mesajlar verdi. Erdoğan, Ukrayna'ya yönelik bir işgal girişiminin bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurduğunu söyleyerek taraflara gerilimin düşmesi yönünde telkinde bulunmuştu.

PUTİN DE TÜRKİYE'YE GELECEK
Öte yandan Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri de gelişerek devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir yılda 11 defa telefonla, bir kere de yüz yüze görüştüğü Rusya lideri Putin de Türkiye''ye gelecek.

Pekin Olimpiyatları sonrası tarihi netleşecek ziyaretin Şubat ayının ikinci yarısında olacağı kaydediliyor.Taraflar AGİT Minsk toplantılarının bir sonraki turunun İstanbul'da yapılması için teklifte bulundu, Türkiye bu öneriyi sıcak karşıladı.