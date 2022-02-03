İnlerine gireceğiz demiştik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde gerçekleştirilen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ülkenin en geniş tabanlı sivil toplum kuruluşları arasında yer alan konfederasyonun genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diledi.

TÜGİK Başkanı Erkan Güral ve yönetim kurulu üyelerine, iş dünyasına verdikleri hizmetler için teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme mücadelesine en büyük desteği veren kuruluşlardan birinin de TÜGİK olduğunu söyledi.

'BUGÜN BURADA OLMAZDIK'

Konuşmasında kendilerinin hayalcilikle suçlandıklarını vurgulayan Erdoğan, "İşte 2023'ün eşiğindeyiz. Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönme sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Şayet eğitimde derslik sayısını 343 binden 607 bine çıkarmasaydık, öğretmen sayımızı 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik, üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet sağlıkta ülkemizi dünyanın en iyi işleyen sağlık hizmeti sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanını sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 241 bine çıkarmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet güvenlikte, terör örgütlerini ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirmeseydik, teröristlerin başlarını sınır ötesinde bulundukları yerlerde ezmeseydik, insanlarımızın ve şehirlerimizin huzurunu teminat altına almasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de inlerine gireceğiz dediğim zaman bununla istihza edenler vardı. İnlerine girdik mi, girdik. İşte dün gece yine aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte hiçbiri kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar" dedi.

ESER VE HİZMET SİYASETİ

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz, içi boş bir vaat, altı boş bir söylem, laf olsun diye serdedilmiş bir beyan, siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir balon değildir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam tersine biz önce bu iddiamızı hayata geçirecek altyapıyı kurduk, sonra hedefimizi ilan ettik. Yürek yüreğe kol kola çalıştığımızda geçmişte nasıl darbeleri boşa çıkardıysak, terör örgütlerini bitme noktasına getirdiysek, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, tavrı belirleyici olan bir ülke haline getirdiysek bunu da başaracağız. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir."

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA: GÖLGE ETMEYİN BAŞKA İHSAN İSTEMEZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir otel odasından yaptığı yayınlara da değinen Başkan Erdoğan, "Kalkınmanın temel yapısı olan enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara diyoruz ki, 'yapmayın, bu millet sizi, çarpar, bu iş dünyası sizi çarpar.' Ülkenin hayrına, milletin menfaatine bir teklifiniz, bir projeniz, bir hayaliniz varsa buyurun konuşalım, tartışalım. Nasıl hayata geçirilebileceğinin yollarını arayalım. Böyle bir tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz. Ama böyle bir niyet ve gayretiniz yoksa gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz" ifadelerini kullandı.