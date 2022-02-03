Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı

AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 milletvekilinin imzasıyla gelen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Genel kurulu'nda kabul edildi. Teklifle, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenleniyor.



ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ÜÇ KARİYER BASAMAĞINA AYRILACAK



Aday öğretmen olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yükseköğretim kurumunda mezun olma, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olma şartı aranacak. Aday öğretmenlik süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Aday öğretmenler adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.



Aday öğretmenlik dahil olmak üzere en az on yılını dolduran, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlayanlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler uzman öğretmen sınavcı için yapılacak yazılı sınava başvuru yapacaklar. Bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılacak ve uzman öğretmen sertifikası alacaklar.



Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan ve uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişime yönelik alanlarda başöğretmenlik için öngörülen çalışmayı tamamlayan başöğretmen sınavı için yapılan sınava başvurabilecekler ve bu sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar.



Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaklar.



Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirmeler yapılıyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye çıkarılıyor.



Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

DİĞER